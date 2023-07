Bayern-Transfer von Kim steht wohl kurz bevor

Jetzt könnte es ganz schnell gehen mit dem Wechsel von der SSC Neapel zum FC Bayern: Der südkoreanische Innenverteidiger Min-jae Kim wird am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren. Das berichten unter anderem der Pay-TV-Sender Sky und Transfer­experte Fabrizio Romano. Demnach ist ein Ärzte-Team des FCB bereits in Kims Heimat gereist, um den 26-Jährigen zu checken.

Kim soll beim FC Bayern Top-Gehalt kassieren

Kim, der gerade in Südkorea seinen Militärdienst abgeleistet hat, soll beim FC Bayern laut den Berichten einen Vertrag bis 2028 unterschreiben und rund 12 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Auch die Ablöse hat es in sich: Der deutsche Meister überweist per Ausstiegs­klausel, die in den kommenden Tagen aktiviert werden soll, wohl rund 50 Millionen Euro für den National­spieler nach Neapel.

Kim gewann mit der SSC Neapel in der vergangenen Saison die italienische Meisterschaft und drang mit dem Klub in der Champions League bis ins Viertelfinale vor. Der 26-Jährige spielte lediglich eine Saison bei den „Partenopei“, kam dabei aber auf 45 Pflichtspiel­einsätze.

Kim soll in der Bayern-Innenverteidigung Lucas Hernández ersetzen, der kurz vor einem PSG-Transfer steht.