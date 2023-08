Bayern-Boss zu Sechser-Suche: „Es bleibt noch ein bisschen dunkel“

In der Debatte um die mögliche Verpflichtung eines neuen Sechsers vermeidet die Führung des FC Bayern weiterhin klare Aussagen. Nachdem Trainer Thomas Tuchel am Sonntag am Rande des 3:1 gegen den FC Augsburg zum wiederholten Mal auf den Bedarf nach einer neuen Kraft für das zentrale Mittelfeld hingewiesen hatte, äußerte sich am Montag FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Zum Glück haben wir bis zum 1. September ja noch ein paar Tage - und so lange würde ich tatsächlich um Geduld bitten. Wir sind in permanentem Austausch“, sagte der Klubboss bei der Vorstellung des neuen Torwarts Daniel Peretz. Auf die Frage, ob er hinsichtlich der Suche nach einem neuen Spieler „Licht ins Dunkel“ bringen könne, entgegnete Dreesen: „Ich glaube, es bleibt noch ein bisschen dunkel die nächsten Tage.“

Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Tuchel wünscht sich eine sogenannte „Holding Six“ - also einen Profi, der vornehmlich defensiv orientiert ist und die Statik des Spiels stabilisiert. Eine Qualität, die der Trainer bei seinem vorhandenen Personal offenbar nicht ausmacht. Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer seien in ihrer Spielweise ähnlich, sagte der Coach und verwies darauf, dass das Trio auch immer wieder nach vorn rücke. Zudem betonte Tuchel, dass es im Falle eines Ausfalls eines dieser Spieler zu Engpässen im Aufgebot kommen könne.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder neue Namen für die Position gehandelt worden. Der englische Nationalspieler Declan Rice wechselte aber von West Ham United zum FC Arsenal, den Mexikaner Edson Alvarez zog es von Ajax Amsterdam nach West Ham. Ob die Bayern überhaupt gewillt sind, nach der 100-Millionen-Euro-Verpflichtung von Superstar Harry Kane noch einmal tief in die Tasche zu greifen, scheint offen.

Als Kandidaten für die Sechser-Rolle werden mittlerweile zwei Spieler gehandelt, die wohl auf Leihbasis zum Team stoßen könnten. So bringt der Kicker Wilfred Ndidi vom Premier-League-Absteiger Leicester City ins Gespräch. Laut Bild ist auch Scott McTominay von Englands Rekordmeister Manchester United ein Kandidat.