Darum rät Matthäus dem FC Bayern zum Transfer von David de Gea

Die Torwart-Position ist beim FC Bayern München weiterhin eine große Baustelle. Als zusätzliche Alternative zum derzeit verletzten Stammkeeper Manuel Neuer wird auch der Name von Ex-Spanien-Keeper David de Gea gehandelt. Aus Sicht von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wäre eine Verpflichtung des 32-Jährigen eine Win-Win-Situation. Seine klare Empfehlung: „Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern“, sagte der Ex-FCB-Profi der Sport Bild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Hintergrund: Wann die etatmäßige Nummer eins Neuer den Münchnern nach seinem Unterschenkelbruch wieder zur Verfügung steht, ist ungewiss. Mindestens den Pflichtspielstart im DFL-Supercup gegen RB Leipzig am kommenden Samstag wird der Schlussmann laut Aussage von Trainer Thomas Tuchel wohl verpassen. Backup Yann Sommer, der kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand steht, zieht es ebenso zu einem anderen Klub, wie die bereits verliehenen Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster). Sprich: In Sven Ulreich gibt der FCB-Kader aktuell nur noch einen adäquaten Neuer-Vertreter her.

Für Matthäus wäre ein Transfer von de Gea daher eine sinnvolle Lösung. „Mit ihm hätten die Bayern einen Top-Mann als Neuer-Ersatz, der sogar dauerhaft Nummer 1 sein könnte, wenn Neuer – was wir alle nicht hoffen! – nicht mehr zurückkommen sollte“, so Matthäus: „De Gea ist im besten Torwartalter und hat seine Klasse bei Manchester United unter Beweis gestellt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

De Gea hatte bis zuletzt bei Premier-League-Klub Manchester United unter Vertrag gestanden, die Engländer jedoch nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer nach zwölf Jahren im Verein verlassen. Seither befindet er sich auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Sein Bewerbungsschreiben: Allein 545 Pflichtspiele für ManUnited, 45 Partien für die spanische Nationalmannschaft sowie unter anderem Titel in der Premier League, dem englischen Pokal und der Europa League.

„Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte“ Lothar Matthäus über die Transfer-Optionen von David de Gea

Dass es in etwaigen Gesprächen zu unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen kommt, hofft Matthäus nicht. „Hier darf es nicht um Geld gehen: Die Chance für ihn, bei einem europäischen Spitzenverein zu spielen ist doch eine riesige, tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte“, so der 62-Jährige. Die Bayern hingegen scheinen durchaus Alternativen zu haben. So soll neben de Gea auch dessen Landsmann David Raya (27, FC Brentford) zu den heißesten Kandidaten zählen.