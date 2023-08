Kane soll jetzt Zweifel an Bayern-Wechsel haben

Haben der FC Bayern München und Tottenham Hotspur zu lange über die Ablösesumme gefeilscht? Der Transfer von Spurs-Superstar Harry Kane scheint trotz der laut übereinstimmenden Medienberichten erfolgten Einigung zwischen dem FCB und den Londonern plötzlich doch wieder ernsthaft in Gefahr zu geraten. Nach Informationen des englischen Ablegers von Sky sei es „zunehmend wahrscheinlich“, dass Kapitän Kane so kurz vor dem Saisonstart der Premier League auf einen Wechsel verzichten und bei Tottenham bleiben wolle. Der Stürmer-Star neige dazu zu bleiben, heißt es.

Der Bericht über Kanes angebliche Zweifel an einem Transfer machte am Donnerstag schnell die Runde. Sky in Deutschland schrieb ebenfalls, dass der englische Nationalspieler trotz einer angeblichen mündlichen Einigung mit den Münchnern zögere. Kane sei angeblich im Moment bei „50/50″, was eine Entscheidung anbelangt.

Zuvor hatte zunächst das Portal The Athletic berichtet, dass sich die Münchner mit Tottenham auf einen Wechsel Kanes in diesem Sommer grundsätzlich geeinigt hätten. Die Entscheidung über einen Umzug von der Themse an die Isar liege nun beim 30 Jahre alten Torjäger. Demnach habe der Londoner Verein am Mittwoch ein Angebot der Münchner von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert.

Kane wiederum, dem ein gutes Arbeitsverhältnis zum neuen Spurs-Trainer Ange Postecoglou attestiert wird, soll angeblich bis zum Liga-Start an diesem Wochenende (Tottenham spielt am Sonntag um 15 Uhr beim FC Brentford) auf Klarheit über seine eigene Zukunft gedrängt haben. Sein Vertrag in England läuft im Sommer 2024 aus. Er gilt als Wunschstürmer der Bayern in diesem Transfersommer.