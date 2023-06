Berichte: FC Bayern erkundigt sich nach Neapel-Verteidiger

Der FC Bayern München ist offenbar am südkoreanischen Nationalverteidiger Kim Min-jae interessiert. Laut Sky hat der deutsche Rekordmeister sich bei den Italienern bereits über die Möglichkeiten eines Transfers erkundigt. Wie Sport1 berichtet, besitzt der 1,90 Meter große Defensivakteur beim italienischen Meister SSC Neapel eine Ausstiegsklausel für knapp unter 50 Millionen Euro.

Eine Summe, die die Münchner bei einem möglichen Verkauf von Verteidiger Lucas Hernández einstreichen könnten. Hernández hatte einem Sky-Bericht zufolge zuletzt seinen Wechselwunsch bei den Klub-Verantwortlichen des FCB hinterlegt. Auch dessen französischer Landsmann Benjamin Pavard könnte die Bayern in diesem Sommer noch verlassen.

Poker um Neapel-Verteidiger: Manchester United wohl in der Pole Position

Allerdings scheint Premier-League-Klub Manchester United im Rennen um Kim die besseren Karten zu haben, wie mehrere englische Medien berichten. Der Koreaner, der für Neapel in der abgelaufenen Spielzeit auf 45 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Vorlagen) kam, gehört zu den Aufsteigern der Saison und schaffte mit seinem Nationalteam auch bei der WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale. In Neapel besitzt der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2025.