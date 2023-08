Ortega offenbar neuer Top-Kandidat bei Bayerns Torwart-Suche

Der FC Bayern hat auf der komplizierten Suche nach einem weiteren Torwart nun offenbar auch Stefan Ortega ins Visier genommen. Lau Sky ist der Ersatzkeeper von Manchester City nach dem geplatzten Transfer von Kepa Arrizabalaga sogar die neue „Top-Option“, um das Torwart-Trio beim Rekordmeister zu komplettieren. Kontakt zur Spieler-Seite soll bereits aufgenommen worden sein. Allerdings sei City sehr zufrieden mit Ortega und wolle den bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig verlängern, heißt es.

Es wäre der zweite Versuch, den deutschen Schlussmann nach München zu holen. Bereits vor seinem Wechsel von Arminia Bielefeld nach Manchester hatte es Gespräche zwischen FC Bayern und Ortega gegeben, der in seiner Karriere auch schon das Trikot von Bayerns Lokal-Rivalen 1860 München getragen hatte.

Damals sagte Ortega nach eigener Aussage auch wegen der fehlenden Perspektive hinter Manuel Neuer ab. Er hätte mögliche Einsätze „nicht selbst in der Hand gehabt. Deshalb kam ein Wechsel für mich nicht infrage“, berichtete er im April gegenüber dem Kicker. Mi den Citizens gewann der 30-Jährige in seiner ersten Saison das Triple, kam dabei wettbewerbsübergreifend in 14 Spielen zum Einsatz, machte unter anderem alle sechs Spiele inklusive Endspiel im FA Cup.