Dünner Bayern-Kader: Laimer zu Positionswechsel bereit

In der Vorbereitung glänzte Konrad Laimer beim FC Bayern noch in der Mittelfeldzentrale an der Seite von Joshua Kimmich – muss der Neuzugang von RB Leipzig wegen des dünnen Kaders der Münchner jetzt seine Position wechseln? Zur zweiten Hälfte des Bundesliga-Spiels bei Borussia Mönchengladbach (2:1) wechselte Trainer Thomas Tuchel den österreichischen Nationalspieler als Rechtsverteidiger für den mit Gelb vorbelasteten Noussair Mazraoui ein. Ein Modell, das Zukunft haben könnte.

Der Positionswechsel habe dem gelernten Mittelfeldspieler, der in Leipzig nur wenige Spiele auf der rechten Defensivseite absolviert hatte, nur wenig ausgemacht. „Ich bin in der Halbzeit einfach rechts hinten reingekommen. Der Trainer hat gesagt: ‚Du weißt, wie du es spielst. Du weißt, was für ein Kerl du bist‘“, berichtete Laimer bei Sky von einem Gespräch mit Tuchel. Der 26-Jährige sah den Auftrag im Anschluss als umgesetzt an: „Ich glaube, das habe ich so gut es geht gemacht. So tief wie Gladbach gestanden hat, weiß ich nicht mehr, was für eine Position das war, die ich da gespielt hab“, sagte Laimer.

Nach dem Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand kurz vor Ende der Wechselfrist klafft bei den Bayern defensiv eine Lücke. Der Weltmeister von 2018 war zumeist als Rechtsverteidiger gesetzt. Einen Ersatz präsentierten die Bayern bis zum für den Verein desaströs verlaufenen Deadline-Day am Freitag nicht mehr.

Springt nun Laimer dauerhaft als rechter Verteidiger ein? Der Österreicher wäre bereit: „Ich sag es mal so: Am Ende macht es einfach Spaß zu spielen“, sagte der Ex-Leipziger. Er sei einfach „am liebsten auf dem Platz. Ob es jetzt rechts hinten ist oder im Mittelfeld entscheidet der Trainer. Am liebsten will ich einfach nur spielen“, fügte der Allrounder an.