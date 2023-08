FC Bayern geht leer aus: Walker entscheidet sich für Verbleib bei City

Doch kein Transfer in die Bundesliga. Wie das gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, hat sich Kyle Walker gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden. Der 33-Jährige, der sich in diesem Sommer mit den Münchnern verbal auf einen Vertrag geeinigt haben soll, wolle demnach nun doch bei Manchester City bleiben. Beim Triplesieger aus der heimischen Premier League steht der Rechtsverteidiger bereits seit sechs Jahren unter Vertrag.

Vor allem Bayern-Trainer Thomas Tuchel soll sich um die Dienste des erfahrenen Engländers bemüht haben, beide Klubs hatten sich jedoch nicht auf eine Ablösesumme verständigen können. Nun habe ein Gespräch zwischen Walker und City-Trainer Pep Guardiola Walker zu einem Verbleib bewogen. Offen ist indes weiterhin, ob Walker das Vertragsangebot des englischen Meisters annehmen wird. Sein Kontrakt läuft am Ende der kommenden Saison aus. Die Offerte der „Skyblues“ ist nach Sportbuzzer-Informationen höher dotiert als die der Münchner.

Kyle Walker spielt seit sechs Jahren für Manchester City

Walker war 2017 von Tottenham Hotspur ins Etihad Stadium gewechselt. Bisher spielte er 255 Mal für ManCity. Beim Community Shield am Sonntag (2:5 nach Elfmeterschießen gegen Arsenal) stand er über die volle Distanz als Kapitän auf dem Platz. In der Premier League startet ManCity am Freitag (21 Uhr, Sky) mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Burnley, der von Walkers früherem Teamkollegen Vincent Kompany trainiert wird.