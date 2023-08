Platzt der Walker-Transfer zum FCB? ManCity lockt wohl mit Angebot

Der FC Bayern München und seine Kaugummi-Transfers in diesem Sommer: Während die Verhandlungen über einen Wechsel von Tottenham-Star Harry Kane an Fahrt aufnehmen, stockt es nun offenbar im Poker um Kyle Walker. Wie die Bild in ihrem Podcast „Bayern-Insider“ berichtet, will Manchester City seinen Außenverteidiger unbedingt behalten und dem 33-Jährigen ein neues verbessertes Angebot unterbreiten.

So soll City dem englischen Routinier auf der Rechtsverteidigerposition das gleiche Angebot wie die Bayern vorlegen: einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Ob Walker seinen Vertrag beim Triple-Sieger wirklich verlängern will? Zuletzt hieß es, dass sich der Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit dem FCB auf einen Wechsel geeinigt habe.

Guardiola kämpft um Walker: „Unglaublich wichtiger Spieler“

Allerdings kämpft Trainer Pep Guardiola um seinen Schützling: Der Verein wolle „alles versuchen“, um Walker zu halten, sagte der Ex-Bayern-Coach am Freitag. Schon vor einer Woche hatte Guardiola angekündigt, den Profi nicht kampflos ziehen lassen zu wollen: „Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Spieler mit solchen Qualitäten ist weltweit nur schwer zu finden“, so der Coach.

Walker spielt seit 2017 für die Engländer. Spekuliert wird, dass die Bayern bereit sind, für den ManCity-Star 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf den Tisch zu legen. Nach Informationen der Bild soll sich im Walker-Poker aber schon seit einigen Tagen nichts mehr bewegt haben.