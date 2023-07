Bericht: Kyle Walker forciert Transfer von ManCity zum FC Bayern

Neben Mittelstürmer Harry Kane richtet der FC Bayern in diesem Transfersommer den Blick auf einen weiteren englischen Nationalspieler aus der Premier League: Abwehrspieler Kyle Walker. Offenbar kommt in einen möglichen Wechsel nun auch Bewegung. So soll Walker seinen derzeitigen Klub Manchester City darüber informiert haben, nach München wechseln zu wollen. Wie der TV-Sender Sky berichtet, habe der 33-Jährige mit dem Trainer des Champions-League-Siegers, Pep Guardiola, gesprochen und diesem persönlich mitgeteilt, dass er sich dem deutschen Rekordmeister anschließen wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am vergangenen Freitag soll der Rechtsverteidiger den Münchenern bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll er beim FC Bayern bis 2025 für zwei Jahre unterschreiben und eine Option für eine weitere Saison bekommen. Laut Sky wollen die Bayern nun ein erstes Angebot abgeben, spekuliert wird über eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Pavard gilt als möglicher Walker-Ersatz

Dass sich beide Vereine bis zum Start der Asienreise des FC Bayern am 24. Juli nach Tokio und Singapur auf einen Transfer einigen, gilt aber als eher unwahrscheinlich. Walker befindet sich mit dem englischen Meister derzeit auf dem Weg ins Trainingslager nach Japan. In Tokio kommt es auch zu einem Vorbereitungsspiel zwischen den Bayern und City. Im Falle eines Wechsels des Engländers gilt Münchens Benjamin Pavard als Ersatzkandidat für Guardioalas Team.