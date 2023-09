Walker erklärt geplatzten Bayern-Transfer - Verlängerung bei Man City naht

Eine mögliche Verpflichtung von Kyle Walker von Manchester City war eines der heißesten Transfer-Gerüchte rund um den FC Bayern München im vor wenigen Tagen geschlossenen Wechselfenster. Gegenüber der BBC erläuterte der englische Nationalspieler nun, warum er letztlich nicht nach München ging. „Es war knapp, aber im Fußball können Dinge passieren. Es sollte nicht sein“, sagte der Außenverteidiger - und machte deutlich, dass ein Deal letztlich offenbar an der Vertragslaufzeit scheiterte: „Es ging darum, wer mir die meisten Jahre geben würde. Es war nicht so, dass ich zu einem schlechteren Klub gegangen wäre, weil Bayern München ein mächtiger Klub ist - und wenn man sieht, was Harry Kane dort macht und machen wird, dann wäre das kein Schritt zurück gewesen.“

Walker, der sich Anfang August gegen den Schritt zum deutschen Rekordmeister entschieden hatte, kündigte zudem an, seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag bei Triple-Sieger Man City in Kürze zu verlängern. „Die Verlängerung kommt. Es ist meine siebte Saison hier und ich fühle mich als einer der Älteren“, so der 33-Jährige, der aus seiner Verbundenheit zu seinem Arbeitgeber keinen Hehl macht: „Ich liebe diesen Ort. Ich habe hier Dinge erlebt, von denen ich nur geträumt habe, besonders in der vergangenen Saison. Warum also könnte man einen Klub wie diesen verlassen wollen?“

Walker wollte Bayern-Wechsel nicht erzwingen

Brisant: Als die Personalie Walker öffentlich diskutiert wurde, trafen City und die Bayern im Rahmen ihrer jeweiligen Asien-Reise im Sommer in einem Testspiel aufeinander. Walker kam in der Partie, die die Engländer mit 2:1 gewannen, zum Einsatz. Eine Weigerung, zu spielen und so einen möglichen Transfer nach München zu forcieren, kam für ihn nach eigener Aussage nicht in Frage. „Das bin nicht ich als Mensch. Ich habe einen Vertrag mit dem Klub und ich werde für diesen spielen, bis der Vertrag endet oder sie mich verkaufen - und ich wurde nicht verkauft“, ergänzte Walker.

Neben dem für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichteten Kane, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist, wäre Walker im Kader des FCB der zweite Auswahlspieler der „Three Lions“ gewesen. Walker spielte vor seinem Wechsel nach Manchester im Jahr 2017 ebenfalls für Tottenham. Mit Man City gewann er unter anderem fünf Meistertitel und in diesem Jahr erstmals die Champions League. Für England bestritt er bislang 76 Länderspiele.

Für die Bayern wäre der 33-Jährige eine wichtige Alternative in der Defensive gewesen - zumal in den Wochen nach dem Walker-Poker mit Josip Stanisic (zu Bayer Leverkusen verliehen) und Benjamin Pavard (zu Inter Mailand) zwei Spieler den Klub verlassen haben, die auf der defensiven rechten Außenbahn eingesetzt werden können, den Verein verlassen haben. Einen Ersatz verpflichteten die Münchener im Transfer-Endspurt nicht - zum Ärger von Trainer Thomas Tuchel, der mit Blick auf die Vakanzen in der Abwehr zuletzt von einer „großen Lücke, die da klafft“, gesprochen hatte.