United-Leihe beendet: Sabitzer ab sofort wieder Bayern-Spieler

Das Abenteuer Manchester United ist für Marcel Sabitzer schon nach einer halben Saison beendet. Der österreichische Mittelfeldspieler hat endgültig keine Zukunft mehr bei den Red Devils und steht ab dem 1. Juli zumindest erstmal wieder im Dienst des FC Bayern München. Die laut Medienberichten vom FCB geforderte Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro war ManUnited offensichtlich zu hoch.

Auch Weghorst muss ManUnited verlassen

Wie der englische Premiere-League-Klub am Freitag bekannt gab, kehrt neben Sabitzer auch Wout Weghourst (FC Burnley) zu seinem Stammverein zurück.

Sabitzer, der den Saisonendspurt in England aufgrund einer Meniskusverletzung verpasst hatte, gewann mit den Red Devils im Februar den Ligapokal. Seine Zukunft bei den Bayern ist ungewiss, zumal in Landsmann Konrad Laimer ein weiterer Konkurrent für das zentrale Mittelfeld verpflichtet wurde. Sabitzers Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Wie Trainer Thomas Tuchel mit ihm plant, hat dieser öffentlich noch nicht erklärt.

Sabitzer zum FC Barcelona oder zur AS Rom?

Verlässt Sabitzer die Bayern nun in Richtung FC Barcelona? Der spanische Meister soll laut eines Berichts der Zeitung Sport Interesse am österreichischen Nationalspieler zeigen. Laut Corriere dello Sport ist auch die AS Rom im Rennen