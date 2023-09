Eberl kommentiert Kader-Debatte beim FCB: „Solche Aussagen sind immer Dynamit“

Spiel gegen Deutschland

Sloweniens Luka Dončić: Basketball-Superstar auf den Spuren von Dirk Nowitzki

Die deutschen Basketballer spielen am Sonntag im letzten Zwischenrundenspiel dieser WM gegen Slowenien. Die DBB-Spieler werden dabei auf Luka Dončić treffen. Der Profi der Dallas Mavericks ist in den USA in den letzten Jahren zu einem absoluten Megastar gereift und gilt als der beste Spieler des Turniers.