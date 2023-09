Hainer zu Goretzka-Verzicht: „Verstehe die Entscheidung von Flick nicht“

Leon Goretzka wird bei den Länderspielen gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) nicht zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft gehören. Die Nicht-Berücksichtigung durch Bundestrainer Hansi Flick hatte den Mittelfeldspieler des FC Bayern München hart getroffen. Auch Klub-Präsident Herbert Hainer hegt seine Zweifel an der Richtigkeit der ausgebliebenen Nominierung. „Leon Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zur Stammbesetzung in der Nationalmannschaft. Er bildet mit Jo Kimmich ein unheimlich gutes Duo und war in den ersten beiden Bundesliga-Spielen hervorragend. Ich verstehe die Entscheidung von Hansi Flick nicht“, sagte der 69-Jährige im Sport1-“Doppelpass“ am Sonntag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dennoch hofft Hainer auf einen positiven Effekt, den der Rückschlag für den 28 Jahre alten Zentrumspieler der Münchner nach sich ziehen könne. „Ich bin überzeugt - so wie ich den Leon kenne - dass er das als Ansporn nimmt, bei uns nochmal bessere Leistungen zu zeigen. Dann wird er sicher auch in die Nationalmannschaft zurückkommen“, ergänzte der Bayern-Boss.

Spurlos ging die Debatte um seine Person an Goretzka allerdings vorerst nicht vorbei. „Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“, hatte er schon unmittelbar nach der Kader-Bekanntgabe am Donnerstag bei Instagram geschrieben. Auch nach seiner Auswechselung im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Samstag (81. Minute) wirkte Goretzka merklich angefressen, schob etwa die Hand eines Arztes frustriert beiseite. „Unser Internist ist immer sehr motiviert, uns zu sagen, dass es noch Doping gibt und uns daran zu erinnern, viel zu trinken. In dem Moment war ich dazu nicht bereit, mit ihm darüber zu sprechen. Aber alles gut“, wiegelte der Mittelfeldspieler hinterher gegenüber der Bild ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Verhältnis mit Flick habe durch die Entscheidung, Goretzka nicht zu nominieren allerdings nicht gelitten. Der DFB-Coach hatte dem Bayern-Star seinen Entschluss im Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt. „Ich weiß es zu schätzen, dass Hansi sich persönlich mit mir hingesetzt und versucht hat, mir das zu erklären. Ich weiß sehr genau, was er von mir erwartet. Wir kennen uns schon sehr lange, wir schätzen einander“, sagte Goretzka und berichtete von dem Austausch mit Flick, der ihn bereits beim FC Bayern trainiert hatte: „Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe.“