Goretzka wehrt sich gegen Kritiker - und macht Ansage zu seiner Zukunft

Leon Goretzka musste viel Kritik über sich ergehen lassen in den vergangenen Monaten. Gerechtfertigt sei diese aus seiner Sicht nur teilweise gewesen. Der Profi des FC Bayern betrachte „die Dinge ein wenig differenzierter“, wie er im Sport1-Interview wissen ließ: „Diejenigen, die Kritik üben, wissen beispielsweise nicht, was einem als Spieler vom Trainer mitgegeben wird. Da glaube ich schon, dass ich meine Aufgaben häufiger gut erfüllt habe.“ Dennoch gibt er zu, dass auch schlechte Leistungen dabei waren - „mehr, als man es von mir gewohnt ist“

Teil der Kritik war unter anderem, dass dem Mittelfeldspieler die Torgefahr abhanden gekommen sei. Goretzka klärt dazu auf: „Das war in einer Phase, in der ich ganz andere Aufgaben hatte. Da ging es in erster Linie viel um Restverteidigung, viel um Spielaufbau im ersten Spieldrittel und nicht mehr darum, in Sechzehner-Nähe zu gelangen. Ich wurde an Sachen gemessen, die vorher von mir verlangt wurden, als ich noch mehr auf der Acht war - mit anderen taktischen Vorgaben.“ Dabei liest sich seine Saisonbilanz mit zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Vorlagen) in 40 Spielen sogar durchaus solide.

Wegen seiner Leistungsschwankungen waren sogar lose Gerüchte über einen möglichen Wechsel aufgekommen. Manchester United wurde in dem Zusammenhang als Option ins Spiel gebracht. Doch der der 28-Jährige, der in München noch bis 2026 unter Vertrag steht, machte nun unmissverständlich klar: „Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben! Wir haben nächstes Jahr Großes vor, das hat Jo (Kimmich; Anm. d. Red.) nach dem Ukraine-Spiel ganz treffend gesagt.“

Goretzka will „Anspruch als Führungsspieler gerecht werden“

Für die Zukunft habe er sich daher vorgenommen, vorweg zu gehen und Taten sprechen zu lassen: „Ich will in schwierigeren Phasen – wie wir sie aktuell beim DFB haben, wie wir sie zuletzt bei Bayern hatten – noch mehr meinem Anspruch als Führungsspieler gerecht werden. Ich will in der Lage sein, ein Spiel an mich zu reißen, der Mannschaft zu helfen, ein Ankerpunkt sein in schlechten Phasen, in denen wir ein Gegentor bekommen oder in denen es nicht richtig läuft.“

Bevor er seine Pläne in der kommenden Saison in die Tat umsetzen will, fiebert er jedoch der anstehenden Zeit ohne Fußball entgegen: „Ich bin überzeugt, dass einige Spieler von uns nach den Länderspielen ein wenig Urlaub benötigen. Das gilt auch für mich.“ Das letzte Länderspiel mit dem DFB-Team steht am Dienstag (20.45 Uhr, RTL) gegen Kolumbien an. Danach dürfen Goretzka und Co. durchschnaufen. Trainingsauftakt beim FC Bayern ist am 13. Juli.