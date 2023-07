Goretzka mit klarem Bekenntnis zu Verbleib beim FC Bayern

Leon Goretzka gilt als ein möglicher Verkaufskandidat beim FC Bayern. Im Mittelfeld des Rekordmeisters sind die Stammplätze begrenzt, die Konkurrenz ist mit dem Eintreffen von Konrad Laimer und Raphael Guerreiro noch ein Stück größer geworden. Doch zumindest Goretzka selbst hat mit Spekulationen um einen Transfer nun aufgeräumt: „Nee“, antwortete Goretzka trocken auf die Frage, ob Bewegung in einen Abschied aus München kommen könnte - und gab dann einen tieferen Einblick in seine Überlegungen.

Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt offen über Goretzkas Standing sinniert und einen Verbleib in München nicht bestätigen wollen. Dafür äußerte Goretzka nun Verständnis: „Ich finde das eine legitime Aussage. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren“, erklärte Goretzka, der sich dann klar zum FC Bayern bekannte: „Ich kann sagen: Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt und ich liebe die Fans. Und ich möchte da einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen.“

Goretzka erwartet „Top-Kader“ beim FC Bayern

Dass seine Leistungen in der vergangenen Saison viel Kritik hervorgerufen hatten, bedachte Goretzka keiner näheren Analyse. Er fokussiert sich nun auf die kommende Saison. „Ich möchte immer alles geben für den Verein und dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind“, erklärte Goretzka, der beim Rekordmeister noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Auf die weiteren Transferplanungen des Klubs wollte der 28-Jährige nicht näher eingehen: „Wir haben in der Chefetage einige Bewegung gehabt. Da ist gerade alles dabei, sich zu formieren“, erklärte Goretzka. „Und da haben wir vollstes Vertrauen, dass da am Ende ein Top-Kader zusammen ist.“