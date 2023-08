Bericht: Liverpool verhandelt wegen Gravenberch mit Bayern

Jürgen Klopp will sich offenbar beim FC Bayern bedienen. Wie The Athletic am Mittwochabend berichtete, befindet sich der FC Liverpool in Verhandlungen mit den Münchenern über einen Transfer von Ryan Gravenberch. Interesse an dem Mittelfeldspieler sollen die „Reds“ schon länger haben. Am Mittwoch habe es nun aber einen Durchbruch gegeben. Sollte Liverpool zu dem Schluss kommen, dass ein Transfer finanziell zu realisieren ist, werde man in Kürze ein Angebot für den 21-Jährigen abgeben.

Gravenberch selbst bevorzuge demnach einen Wechsel nach Liverpool gegenüber anderen Optionen – etwa Manchester United. Der 1,90-Meter große Profi forciert offenbar einen Abschied aus München, um seine Chancen auf Spielzeit zu erhöhen. Beim den Bayern ist ihm der Durchbruch in seinem ersten Jahr nach dem Wechsel von Ajax Amsterdam verwehrt geblieben. Auch zu Beginn der neuen Saison hatte er bisher keine Startelf-Chancen.

Der Niederländer spielte unter Trainer Thomas Tuchel zuletzt keine große Rolle. Der Coach will offenbar noch einen defensiven Mittelfeldspieler – eine sogenannte „Holding Six“ – verpflichten. Als aktuelle Optionen für das Mittelfeld nannte Tuchel am Sonntag in einem hitzigen TV-Auftritt nach dem Spiel gegen Augsburg lediglich Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer; Gravenberch ließ er in seinen Ausführungen außen vor.

Bayern macht Gravenberch-Transfer von Ersatz abhängig

Bayern soll einem Abschied von Gravenberch dem Bericht zufolge offen gegenüber stehen. Allerdings hänge ein möglicher Deal auch davon ab, ob man Ersatz finde. Einen Tag vor Transferschluss wird der Rekordmeister mit zahlreichen Kandidaten für das Mittelfeld in Verbindung gebracht: Joao Palhinha vom FC Fulham, Scott McTominay von Manchester United und Eric Dier von Tottenham wurden alle als mögliche Transferziele genannt.