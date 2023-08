FC Bayern schuld an Formkrise: Matthäus nimmt Goretzka in Schutz

Leon Goretzka hat aktuell unter Trainer Thomas Tuchel einen schweren Stand beim FC Bayern. Der 28-Jährige erhält in den Vorbereitungsspielen der Münchner aktuell keine Chance, sich mit seinem Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich im Mittelfeld einzuspielen – weil er nicht mehr gesetzt ist. Tuchel begann während der Asien-Tour jeweils mit dem von RB Leipzig gekommenen Österreicher Konrad Laimer neben Kapitän Joshua Kimmich im Mittelfeld. Goretzka kam immer erst nach der Pause zum Zuge. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist das kein Zustand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matthäus über Bayern-Star Goretzka: „Muss auf seiner Position eingesetzt werden“

Der ehemalige Bayern-Kapitän ist über die Rolle Goretzkas, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, verwundert: „Für mich hätte es nie eine Diskussion um ihn gegeben“, schrieb Matthäus in seiner am Montag veröffentlichten Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. „Er war ein wichtiger Spieler bei den großen Erfolgen des Vereins, aber er muss auf seiner Position eingesetzt werden, wie ein Emre Can in Dortmund auch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während Can beim BVB mittlerweile zum Kapitän aufgestiegen ist, geht es für Goretzka darum, einen Platz in der Mannschaft zu finden. Einen Wechsel in diesem Sommer schloss Goretzka zuletzt klar aus – auch wenn Tuchel dies zuvor öffentlich nicht getan hatte. „Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich möchte da einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen“, bekannte sich der Ex-Schalker vor der Asien-Reise zum Klub, mit dem er seit 2018 in jedem Jahr die Meisterschaft gewann und die er 2020 auch dank seiner starken Physis zum Champions-League-Triumph führte.

Matthäus fordert Einsätze von Goretzka: „Wichtig, dass er die Möglichkeit bekommt“

„Can ist beim BVB auf der Sechs stark geworden und Goretzka hat auf seiner Position in München über lange Zeit sehr gut gespielt“, schrieb Matthäus und lieferte direkt einen Grund mit, warum die Leistungen des Bayern-Leaders zuletzt nicht mehr so stabil waren – wegen des Klubs selbst. „In den vergangenen Jahren hat beim FC Bayern vieles nicht gestimmt, und dadurch hat auch bei Goretzka nicht mehr das funktioniert, was man über Jahre von ihm gesehen hat“, analysierte der einzige deutsche Weltfußballer und forderte: „Es ist wichtig, dass er die Möglichkeit bekommt, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen.“

Ein ähnliches Plädoyer hielt zuletzt auch Goretzkas Mittelfeld-Kollege Kimmich: „Generell weiß ich genau, was Leon kann – und er selbst auch. Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns“, zitierte ihn die Bild am vergangenen Wochenende: „Mit seiner Physis und Torgefahr verbindet er zwei sehr wichtige Komponenten. Er gibt uns brutal viel gegen den Ball und mit dem Ball Torgefahr.“ Goretzka sei „einer, der immer wieder viele Tore macht und auch in dieser Saison sehr wichtig sein wird.“