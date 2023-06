Medizincheck absolviert: Hernández wohl kurz vor PSG-Transfer

Der Transfer von Lucas Hernández vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain befindet sich wohl auf der Zielgeraden. Sowohl die Bild als auch der französische TV-Sender RMC Sport berichteten am Freitagabend übereinstimmend, dass der Weltmeister von 2018 den obligatorischen Medizincheck bei PSG erfolgreich absolviert habe und seinen Vertrag unterschreiben werde. Die offizielle Verkündung des Transfers wäre damit nur noch eine Frage der Zeit. Den Berichten zufolge sollen die Fans in der kommenden Woche informiert werden.

Kurios: Hernández wohl bald teuerste Neuzugang und Abgang der Bayern-Geschichte

Hernández, der sich laut L‘Équipe für drei oder fünf Jahre an die Pariser bindet, soll den Bayern rund 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen einbringen. Damit wäre er gemeinsam mit Robert Lewandowski, der den FCB im vergangenen Sommer in Richtung FC Barcelona verlassen hatte, neuer Rekord-Abgang des Münchner.

Kurios: Hernández hält auch den Rekord für den teuersten Neuzugang in der Bayern-Geschichte. Im Sommer 2019 war der Franzose für 80 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Zuletzt fehlte der Abwehrspieler monatelang, Hernández (107 Pflichtspiele für die Bayern) hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen.

Min-jae Kim soll Hernández beim FC Bayern ersetzen

Einen Ersatz für Hernández haben die Bayern offenbar schon parat: Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind sich die Bayern mit dem Südkorea-Star Min-jae Kim bereits einig. Er soll einen Kontrakt über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnen. Der deutsche Rekordmeister müsse nun lediglich noch die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro für Kim bezahlen.