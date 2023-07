Lügen-Vorwurf: Bayern-Legende greift Hernández an

Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Lucas Hernández am Sonntag von den Fans des FC Bayern. „Heute teile ich mit schwerem Herzen meinen Abschied vom Verein mit“, leitete der Franzose seinen via Instagram veröffentlichten Brief ein. Paris Saint-Germain heißt der neue Klub des Nationalspielers. Für 50 Millionen Euro Ablöse ließen die Münchner ihren Abwehrspieler ziehen. Im weiteren Verlauf seines Schreibens dankte Hernández neben seinen Mitspielern auch sämtlichen Bayern-Verantwortlichen. Ein Instagram-Post, der bei Mehmet Scholl überhaupt nicht gut ankam. In einem Kommentar hat die Bayern-Legende Hernández deshalb abgewatscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kein Wort glaube ich dir“, bezichtigte Scholl den Verteidiger sogar der Lüge und schloss seinen Kommentar unter dem Hernández-Post mit dem Wort „Byebye“ und einem Kuss-Emoji ab. Was Scholl an den Abschiedsworten des einstigen FCB-Stars genau gestört hat, führte er nicht weiter aus.

Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Bayern gewechselt. Auch aufgrund seiner Verletzungen konnte der Münchner Rekordeinkauf diesem Preis nie vollkommen gerecht werden. Zuletzt war Hernández monatelang ausgefallen, nachdem er sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hernández bittet Fans um Verständnis für Wechsel

In seinem Abschiedspost dankte Hernández neben den Fans auch seinen Mitspielern und allen Verantwortlichen für die Zeit in München. „Dieser Verein hat mich als Spieler und als Mensch wachsen lassen. Ich bin stolz darauf, das Trikot eines der renommiertesten Klubs der Welt getragen zu haben“, schwärmte der Profi. Nun sei es jedoch Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen. „Zuletzt bitte ich euch, meine Entscheidung zu respektieren, auch wenn Abschiede immer schwerfallen“, schloss Hernández seinen Brief ab. Ein Brief, den Scholl nicht unkommentiert lassen konnte.