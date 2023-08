Bericht: Bayern-Profi vor Wechsel zur PSV Eindhoven

Der FC Bayern München gibt Offensivspieler Malik Tillman offenbar erneut ab. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, steht der 21-Jährige vor einem Wechsel zum niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven. Demnach soll Tillman zunächst gegen eine Gebühr von rund einer Million Euro für ein Jahr ausgeliehen werden, im Anschluss besitze Eindhoven eine Kaufoption, inklusive welcher dem deutschen Rekordmeister insgesamt etwa 14 bis 15 Millionen Euro winken. Letzte Details zum Transfer würden derzeit noch geklärt.

Bereits in der vergangenen Saison war Tillman an die Glasgow Rangers verliehen und wurde in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Insgesamt kam er in 43 Pflichtspielen auf zwölf Tore und fünf Vorlagen.

Der Vertrag des in Nürnberg geborenen Deutsch-Amerikaners, der schon 2015 zum FC Bayern kam, läuft dort noch ein Jahr.