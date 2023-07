Kein Kim-Debüt gegen Manchester City

Nur 32 Stunden nach der Ankunft in Japan steht für den FC Bayern an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit dem von den Münchnern umworbenen Außenverteidiger Kyle Walker gleich das erste von insgesamt drei Testspielen im Zuge der Asien-Tour an. Auf einen ersten Einsatz des neuen Verteidigers Min-jae Kim müssen die Fans allerdings noch warten. „Das Spiel morgen kommt noch zu früh, er wird sehr wahrscheinlich nicht spielen“, ließ Trainer Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Tokio wissen.

Auch, wenn er sich von dem Südkoreaner noch keinen Eindruck unter Wettbewerbsbedingungen machen konnte, lobte er die Neuverpflichtung: „Die Entwicklung von ihm spricht für sich, er hat mit jedem Klub-Wechsel sein Spiel auf ein neues Level gebracht. (...) Er hat eine herausragende Saison in Italien und der Champions League gespielt. Er war sehr verlässlich und stark in der Defensive und im Spielaufbau, sehr komplett.“

Bayern testet auch noch gegen Liverpool

Ausschlaggebend für den Transfer des 26-Jährigen war der Wechselwunsch von Lucas Hernández, der die Münchener Richtung Paris verlassen hat. „Wir konnten Lucas nur erlauben, zu gehen, wenn wir einen Ersatz auf höchstem Level haben. Und dann haben wir versucht, Min-jae von einem Wechsel zu uns zu überzeugen“, berichtete Tuchel. „Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen, dass er sich schnell zurechtfindet und seine Entwicklung bei uns fortsetzen und das nächste Level erreichen kann.“

Weitere Gegner auf dem Marketing-Trip in Asien sind am kommenden Samstag erneut in Tokio der japanische Erstligist Kawasaki Frontale sowie zum Abschluss am Mittwoch kommender Woche in Singapur der FC Liverpool. Gut möglich also, dass Kim trotzdem noch auf asiatischem Boden sein Premieren-Spiel für den FC Bayern bestreitet.