Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern wohl zum Saisonstart

Als der FC Bayern am Samstag ins Trainingslager am Tegernsee reiste, fehlte Torhüter Manuel Neuer in den Reihen der Münchener. Wie Cheftrainer Thomas Tuchel kurz darauf bei der Pressekonferenz mitteilte, wird der 37 Jahre alte Schlussmann die ersten Pflichtspiele des deutschen Rekordmeisters in der neuen Saison wohl noch verpassen. „Ich denke, dass der Punktspielauftakt und der Supercup-Auftakt ein zu ambitioniertes Ziel ist. Das brauchen wir uns und Manu auch gar nicht auf die Schultern legen“, so Tuchel.

Manuel Neuer verpasst Asienreise mit FC Bayern

Die Münchener treffen am 12. August im DFL-Supercup auf Pokalsieger RB Leipzig. Am 27. August steht dann der Bundesliga-Auftakt an, für den FCB beginnt die Liga-Phase auswärts bei Werder Bremen. Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist zudem vom 24. Juli bis zum 3. August eine Asienreise geplant. Auch die werde das Tuchel-Team ohne Neuer bestreiten. „Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern nach der Asien-Reise teilintegriert wird ins Mannschaftstraining. Das wäre der optimale Verlauf“, sagte der Bayern-Coach.

Neuer werde nun vorerst weiterhin ein „individuelles Programm“ bekommen und „zwischen Athletik- und Torwarttraining pendeln“, ergänzte Tuchel. So soll der Torhüter, der seit sieben Monaten aufgrund eines Unterschenkelbruchs ausfällt, „Tag für Tag“ näher an seine Topform herangeführt werden. Wenn er diese erreicht hat, „wird er nicht viel Zeit brauchen, bis er in die Abläufe kommt“, ist sich der FCB-Trainer sicher. Wann genau das sein wird, blieb zunächst offen.