Nach Medizincheck: Neuer kehrt auf Trainingsplatz zurück

Hertha-Trainer sortiert wohl aus

Trainingslager ohne Transfer-Kandidaten? Dardai macht Kader-Andeutung

Kurz vor der Abreise ins Trainingslager in Österreich dünnt Trainer Pal Dardai seinen Kader offenbar aus. So deutete der Coach an, dass einige namhafte Verkaufskandidaten am Mittwoch nicht mit in den Flieger steigen werden.