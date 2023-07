Als Kane-Ersatz? Tel wohl Kandidat bei Tottenham

Mitten im Transfer-Poker um Star-Stürmer Harry Kane beschäftigt sich Premier-League-Klub Tottenham Hotspur offenbar mit einer Verpflichtung eines Offensiv-Talents des FC Bayern München. So berichtet die Bild von Interesse der Londoner an Mathys Tel. Gespräche über einen etwaigen Deal soll es allerdings noch nicht gegeben haben - auch nicht in den ohnehin laufenden Verhandlungen über einen Kane-Wechsel nach München. Wie es weiter heißt, würden die „Spurs“ ihre Bemühungen um Tel jedoch zeitnah intensivieren und so einen möglichen Abschied von Kane auffangen wollen.

Dass ein Sommer-Transfer des 18-Jährigen nach England tatsächlich zustande kommt, erscheint jedoch unwahrscheinlich. Der Franzose hatte erst kürzlich betont, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. Auch sein Berater Gadiri Camara hatte einen vorzeitigen Sommer-Abschied seines Spielers, der vertraglich noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist, kategorisch ausgeschlossen. „Mathys will bleiben und sich verbessern“, sagte Carama bei Sky. „Er ist bereit für die Herausforderung. Er liebt die Bayern, und ich denke, die Bayern lieben ihn auch.“ Tel war vor einem Jahr vom französischen Erstligisten Stade Rennes zu den Münchnern gewechselt. Seitdem kam der Franzose in 28 Pflichtspielen zum Einsatz, musste sich dabei aber vorwiegend mit der Jokerrolle begnügen.

Der FC Bayern in der laufenden Transfer-Phase einen neuen Top-Angreifer verpflichten. Wunschkandidat ist Englands Nationalmannschaftskapitän Kane, über dessen Wechsel zum FCB bereits seit Monaten spekuliert wird. Zuletzt soll ein für Freitag anberaumtes Treffen von FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Kaderplaner Marco Neppe mit „Spurs“-Präsident Daniel Levy auf Wunsch des Tottenham-Bosses verschoben worden sein. Ein neuer Termin sei für die kommenden Tage geplant. Dabei sollen die Münchner den Londonern dem Vernehmen nach ein weiteres Angebot vorlegen wollen.

Zuvor hatten sich Bayern an Levy mit ihren ersten beiden Offerten für Kane die Zähne ausgebissen. Zuletzt hieß es, dass Tottenham für den Torjäger eine Ablöse in Höhe von 115 Millionen Euro fordere. Der 30 Jahre alte Angreifer steht bei Tottenham noch bis 2024 unter Vertrag.