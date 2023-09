Matthäus mit deutlicher Kritik an Bayerns Transferfinish: „Katastrophe“

Nach dem mehr als ernüchternden Transferfinish des FC Bayern hat Lothar Matthäus ein vernichtendes Urteil gefällt. Der Rekordnationalspieler bezeichnete die auf der Zielgeraden geplatzten Verpflichtungen von Sechser João Palhinha und einem weiteren Abwehrspieler als „Katastrophe“ für seinen ehemaligen Verein und echauffierte sich besonders über den am Ende nicht umsetzbaren Palhinha-Deal, der daran scheiterte, dass dessen Klub FC Fulham keinen Ersatz für den 28-Jährigen fand. „Es wurden schon Trikots gedruckt, der Medizintest war schon durch, er war schon da. Das ist alles unglaublich und nicht Bayern-like“, meinte Matthäus und äußerte sein Unverständnis darüber, dass die Münchner erst kurz vor Ende der Wechselfrist derart konkret in ihren Aktivitäten wurden.

„Viele Fans haben wirklich den Kopf geschüttelt. Das ist völlig normal. Sie fragen sich natürlich auch: Genügt der Kader, um die Erfolge zu holen, die wir in den vergangenen Jahren nicht geholt haben. Der Kader hat für mich 17, im Maximum 18 erstklassige Spieler. Ob das gegenüber der Konkurrenz, die gut zugeschlagen und sich gut verstärkt hat, langt?“, meinte Matthäus: „Ich will nicht sagen, dass der FC Bayern schlechte Transfers gemacht. Aber es ist ein bisschen dünn, was die Kader-Breite betrifft.“ Später gestand der Sky-Experte aber auch ein, dass der deutsche Rekordmeister bei den Bemühungen vor Transferschluss auch von den abgebenden Vereinen abhängig gewesen sei.

FC Bayern mit „dünnem“ Kader durch die Hinrunde

Neben Palhinha hatten sich die Münchner am Deadline-Day um den deutschen Nationalspieler Armel Bella-Kotchap bemüht. Auch bei dem bereits in der vergangenen Saison von Manchester City ausgeliehenen João Cancelo soll angefragt worden sein. Zudem galt Trevoh Chabolah vom FC Chelsea als Kandidat. Am Ende kam keiner der genannten Spieler. Trainer Thomas Tuchel hatte die Breite im Aufgebot vor den geplatzten Transfers ebenfalls als „dünn“ bezeichnet. Besonders im defensiven Mittelfeld sowie in der Abwehr hätte sich der Coach noch Verstärkungen gewünscht. " Er ist enttäuscht und hat sich einen anderen Kader vorstellt“, meinte Matthäus. Die nächste Wechselperiode steht im kommenden Januar an.