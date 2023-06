„Fünf bis sechs Spieler:“ Welche Bayern-Abgänge Matthäus erwartet

Dass der FC Bayern nach der Achterbahn-Saison personell umstrukturieren will, ist kein Geheimnis. Ein neuer Mittelstürmer soll kommen, ein Abräumer in der Zentrale soll zudem der große Wunsch von Trainer Thomas Tuchel sein. Und auch in der Verteidigung bahnen sich Veränderungen an.

Mit Konrad Laimer von RB Leipzig und Raphael Guerreiro vom BVB hat der Rekordmeister bereits zwei ablösefreie Neuverpflichtungen bestätigt. Lothar Matthäus ist sich sicher: Das war‘s noch nicht. „Die Bayern werden sich weiter verstärken“, prophezeit der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. Jedoch sei in München Geduld angebracht. „Vor allem auf der Stürmer-Position muss das weltweite Karussell noch ein wenig in Schwung kommen. Vielleicht ist Mbappé der erste Stein, der ins Rollen kommt, oder eben andere Topstars“, so Matthäus.

Doch nicht nur auf Zugangsseite erwartet der 62-Jährige Bewegung: „Sicher bin ich mir, dass aus dem aktuellen Kader noch fünf bis sechs Spieler in der nächsten Saison das Bayern-Trikot nicht mehr tragen werden. (Yann) Sommer, (Alexander) Nübel, (Ryan) Gravenberch, (Marcel) Sabitzer und (Sadio) Mané sind Kandidaten für mich.“

Vor allem Letzterer habe „leider nicht funktioniert“, der Offensiv-Star war bislang nur „vom Namen her ein attraktiver Transfer“, bilanziert der TV-Experte. „Zwei gute Spiele, eine schwere Verletzung und dann ist er charakterlich negativ gegenüber einem Mitspieler und seinem Trainer aufgefallen. Das steigert natürlich nicht gerade den Marktwert.“

Für Matthäus sei es angesichts der zum Teil horrenden Ablöseforderungen für gefragte Spieler auch ein denkbares Szenario, „dass die Bayern auch den einen oder anderen gegen einen Stürmer tauschen und noch etwas Geld draufpacken. Vielleicht hat ja jemand Interesse an (Leon) Goretzka und dafür einen Stürmer im Angebot?“ Abschiedsgerüchte gibt es bislang jedoch vor allem um Lucas Hernandez, der mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird. Für Matthäus sei es Fakt, dass die Bayern-Bosse für neue Spieler sowohl Geld brauchen als auch Platz im Kader, „deshalb wird sich noch einiges tun.“