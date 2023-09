Zur Halbzeit verletzt ausgewechselt: Bayern gibt Update zu de Ligt

Der FC Bayern München muss nach eigenen Angaben nur für kurze Zeit auf Matthijs de Ligt verzichten. Der Innenverteidiger hatte am Samstagnachmittag beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (7:0) einen Schlag aufs Knie bekommen. Daraufhin musste der Niederländer zur Halbzeit ausgewechselt werden. Jetzt gab die medizinische Abteilung der Münchner leichte Entwarnung. Der 24-Jährige müsse nach der Untersuchung „lediglich einige Tage pausieren“, vermeldete der Klub am Sonntag.

Beim 7:0-Kantersieg der Bayern gegen Bochum stand de Ligt erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der Münchner Startelf. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich traf der 1,89 Meter große Innenverteidiger per Kopf zum zwischenzeitlichen 3:0. Am vergangenen Spieltag hatte der 42-malige Nationalspieler der Niederlande nach dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen seinem Unmut über seine bisherigen Reservistenrolle geäußert. Nach einer Wadenverletzung, die sich de Ligt im Sommer beim Training der „Elftal“ zuzog, verpasste der Niederländer Teile der Bayern-Vorbereitung. Trainer Thomas Tuchel setzte zu Saisonbeginn auf das Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano und Min-jae Kim.

Vor dem Bochum-Spiel betonte Tuchel, dass als Innenverteidiger eine „extrem geringe Chance“ bestehe eingewechselt zu werden. Gleichzeitig bestätigte er Gespräche mit de Ligt und dass dieser nach seiner Wadenverletzung „jetzt wieder in Form“ sei und sich daher „Spielzeit verdient hätte“. Diese bekam der Niederländer prompt gegen Bochum, wo er das Vertrauen sofort mit einem Tor zurückzahlte, defensiv gegen einen schwachen VfL aber kaum gefordert war.

