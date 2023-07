De Ligt selbstkritisch: Das will der Bayern-Abwehrboss besser machen

Matthijs de Ligt kam im vergangenen Sommer für eine Basisablöse von 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern. Mittlerweile hat sich der 23 Jahre alte niederländische Nationalspieler als feste Größe in der Münchener Abwehrzentrale etabliert. „Trotzdem ist noch Luft nach oben“, äußerte sich der robuste Verteidiger im Interview beim TV-Sender Sport1 selbstkritisch: „Ich habe zum Beispiel auch das Ziel, mehr Tore nach Standards zu erzielen. Ich finde, dass ich noch mehr aus meiner Kopfballstärke machen muss.“

In der Defensive des deutschen Rekordmeisters freut er sich derweil auf Min-Jae Kim. Der Neuzugang vom italienischen Champion SSC Neapel ist längst im neuen Münchner Umfeld angekommen und wird auf der Asien-Reise im Test am Samstag (12 Uhr, Sky) gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale sein Debüt feiern. De Ligt sieht im neuen Abwehrkollegen eine „absolute Verstärkung“ für die Innenverteidigung. „Er ist ein Verteidiger, der sehr viel Intensität, aber auch Konzentration und Ruhe mitbringt“, sagte der Niederländer. „Mit ihm, Dayot (Upamecano), Benji (Pavard) und mir haben wir nun vier sehr gute Innenverteidiger. Und wir brauchen Optionen, wenn wir in drei Wettbewerben erfolgreich sein wollen“, befand de Ligt. Unklar ist aber, ob Pavard nicht zu Manchester City wechselt, sollte Kyle Walker von den „Citizens“ zum FCB kommen.

De Ligt: Offensive auch ohne Kane gut besetzt

Offensiv soll Star-Stürmer Harry Kane bald die Möglichkeiten des FC Bayern auf ein neues Level heben. De Ligt sieht sein Team dort aber ohnehin schon hochwertig besetzt. „Es ist nicht so, dass uns vorne die Qualität fehlt. Am Ende ist es auch immer eine Sache des Selbstvertrauens. Einige Spieler kamen mit wenig Selbstvertrauen von der WM zurück“, sagte der ehemalige Turiner im Rahmen der Münchner Marketing-Reise.

Seit dem Abgang von Torjäger Robert Lewandowski im vergangenen Sommer suchen die Münchner nach adäquatem Ersatz im Sturmzentrum. Die Verpflichtung von Tottenham-Stürmer Kane genießt daher bei der Transfer-Taskforce um den Technischen Direktor Marco Neppe und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen oberste Priorität. Laut Bild-Zeitung sollte es am Freitag in London zu einer weiteren Verhandlungsrunde von Dreesen mit Spurs-Chef Daniel Levy kommen. Die heiße Phase im Transferpoker um den englischen Nationalspieler beginnt.