Im Liveticker: Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen

Nach der Länderspielpause wartet in der Bundesliga direkt ein Gipfeltreffen. Mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen treffen am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) die beiden Mannschaften der Stunde aufeinander. Als einzige beiden Teams haben der Rekordmeister und der Werksklub bisher alle drei Saisonspiele gewonnen. In München wartet auf B04-Trainer Xabi Alonso nun die bisher größte Prüfung: Kann sein Team auch gegen seinen Ex-Klub bestehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht, noch am Dienstag waren einige Profis beider Teams mit ihren Nationalmannschaften gefordert. „Es ist wichtig, dass wir nach der Nationalmannschaft unsere Prinzipien reinkriegen und dass sich jeder auch gedanklich wieder reinfuchst, um was es geht“, mahnte daher Bayern-Coach Thomas Tuchel an. „Es ist nicht die perfekte Vorbereitung für alle Spieler. Aber sie haben großen Hunger auf das Spiel, manchmal ist das wichtiger als die perfekte Erholung“, pflichtete ihm Alonso bei.

Live: Der FC Bayern fordert Leverkusen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gegenseitige Respekt auf den Trainerbanken ist groß: „Man konnte schon zu seiner Spielerzeit erahnen, dass er ein guter Trainer werden kann“, schwärmte Tuchel vom ehemaligen Weltklassemittelfeldspieler Alonso. „Ich habe von ihm als Spieler, beim Zusehen, viel über Fußball gelernt. Er war überall eine prägende Figur.“ Alonso erwartete eine schwierige Partie: „Es ist immer für alle schwer gegen die Bayern. Sie dominieren die Liga seit vielen Jahren. Aber in einem Spiel werden wir sehen, was passiert.“