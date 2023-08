Bericht: Pavard fehlt im Bayern-Kader für Augsburg-Spiel

Benjamin Pavard wird beim ersten Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München in der neuen Saison offenbar nicht mitwirken. Wie die Bild berichtet, fehlt der französische Innenverteidiger im Kader des deutschen Rekordmeisters für die Partie gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN). Der 27-Jährige habe demnach nach dem Freitagstraining auch die Abschlusseinheit am Samstag verpasst. Zuletzt hätten ihn eine Krankheit sowie Rückenprobleme ausgebremst.

Der Defensivspieler der Münchner war zuletzt hartnäckig mit einem Transfer zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand in Verbindung gebracht worden. Auch Trainer Thomas Tuchel hatte den Wechselwunsch Pavards am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigt, dabei aber betont, dass man den Franzosen nur abgeben werde, wenn adäquater Ersatz verpflichtet würde. „Jetzt sind wir sehr spät dran und das macht es nicht leichter“, sagte Tuchel: „Die Hürde ist hoch.“

Pavard hatte sich den Münchnern im Sommer 2019 angeschlossen, als er für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die bayrische Landeshauptstadt wechselte. Seither absolvierte er 163 Pflichtspiele (zwölf Tore, zwölf Vorlagen) für den FCB. Wie die Bild weiter spekuliert, könnte das Fehlen des Verteidigers gegen Augsburg auch mit einem angestrebten Abschied aus München zusammenhängen. Sein Vertrag bei den Bayern ist aktuell noch bis 2024 gültig. Diesen wolle der 27-Jährige nicht verlängern. Die Anzeichen, dass er seinen Wechsel in diesem Sommer forcieren will, würden sich mehren, heißt es in der Bild.