﻿Wie der FC Bayern wieder zum FC Hollywood geworden ist

München. An diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) sollen die Profis des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga mal wieder einen Gegner schlagen, Abstiegskandidat TSG Hoffenheim sollte für eine Mannschaft in Normalform allerdings kein Stolperstein auf dem Weg zur elften Meisterschaft hintereinander darstellen. Graue Theorie. Beim FC Bayern, der sich längst wieder den Beinamen FC Hollywood angeeignet hat, ist dieser Tage – nein, in dieser Saison – schlicht alles möglich.

Für den neuen Trainer Thomas Tuchel, dessen Debüt (4:2 gegen Borussia Dortmund) am Samstag genau 14 Tage her ist, bedeuteten die ersten Wochen in München einen Crashkurs, den man in keinem Handbuch vermittelt bekommt. Ein Vollwaschprogramm mit Niederlagen und Nebenschauplätzen. Der 49-Jährige konnte nicht ahnen, auf was er sich da eingelassen hat.

Kabinenvorfall von Manchester ein Schock für den FC Bayern

Mit der 0:3-Abfuhr im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Manchester City droht sehr wahrscheinlich der K.o. in der Königsklasse. Aus dem DFB-Pokal hatten sich die Bayern eine Woche zuvor durch das 1:2 gegen den SC Freiburg verabschiedet. Wann kippt das Momentum auf Tuchels Seite?

„Schockverliebt“ habe er sich in seine Mannschaft, sagte er auf der Insel. Ein Schock wäre es, wie im Vorjahr wieder „nur“ Meister zu werden. Ein Schock war der Kabinenvorfall von Manchester. Nach Abpfiff sollen sich die Profis Leroy Sané und Sadio Mané eine zunächst lautstarke, dann handfeste Auseinandersetzung geliefert haben, bei der Mané seinem Mitspieler eine dicke Lippe verpasste. Am Donnerstag folgte trotz einer Aussprache mit den Bossen die Suspendierung für die Partie gegen Hoffenheim samt Geldstrafe. „Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions-League-Spiel bei Manchester City“, hieß es in der offiziellen Klubmitteilung.

Bis zur WM in Katar lief es unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann sehr ordentlich. Tabellenführung (nur eine Niederlage), souveräner Durchmarsch durch die Champions-League-Gruppe mit sechs Siegen (unter anderem gegen den FC Barcelona und Inter Mailand, das jetzt mit einem Bein im Halbfinale steht). Mit dem 10. Dezember fing das Unheil an, als sich Kapitän Manuel Neuer bei einer Skitour den Unterschenkel brach. Der Torwart fällt bis zum Saisonende aus, Yann Sommer kam als Ersatz.

Weil Nagelsmann und sein Staff nicht mehr mit Neuers Vertrautem, Torwarttrainer Toni Tapalovic, konnten, wurde der Kroate Ende Januar entlassen. Das an der Pressestelle vorbei verabredete Interview von Neuer, in dem er sich über die Entscheidung bitter beklagte („Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“), erschütterte den gesamten Verein. Da wirkte der Trip von Serge Gnabry zur Pariser Fashion Week kurz zuvor trotz der anschließenden öffentlichen Rüge von Sportvorstand Hasan Salihamidzic („Amateurhaft!“) noch recht harmlos.

Heftiger Disput zwischen Matthäus und Kahn

Zu den Niederlagen in Gladbach (2:3) und Leverkusen (1:2) kam die Maulwurfaffäre, mit der sich Nagelsmann herumschlagen musste. Interna und taktische Details wurden aus der Kabine geleakt, die Autorität des Trainers untergraben. Der 35-Jährige begab sich nach der Pleite in Leverkusen zum Skifahren und wurde am 24. März entlassen – auch, weil die Bosse die Chance sahen, Tuchel sofort zu verpflichten, ehe der begehrte Coach in Tottenham oder Madrid unterschreibt.

Dass Nagelsmann davon über die Medien und nicht von den Entscheidungsträgern erfuhr, führte zu öffentlichem Kopfschütteln und zu einem verbalen Disput live im TV zwischen Vorstandsboss Oliver Kahn und Lothar Matthäus, in dem dieser den Vorwurf äußerte, das Vereinsmotto „Mia san mia“ werde „teilweise mit Füßen getreten“.

Beim 1:0 am letzten Samstag in Freiburg entlud sich der ganze Druck in einer übertriebenen, weil provokanten Jubelgeste von Joshua Kimmich gegenüber den gegnerischen Fans. Aktuell hätten die Bayern so gerne mal wieder ganz uneingeschränkten Grund zur Freude.