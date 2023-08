FC Bayern stattet Nachwuchs-Torwart mit Profivertrag aus

Im Überblick

Favoriten, TV, Preisgeld: Alle Infos zu den US Open

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an: Am 28. August beginnen die US Open in New York. Wer die Favoriten sind, wo das Turnier im TV läuft, wieviel Preisgeld ausgeschrieben ist und alle weiteren Infos gibt es hier im Überblick.