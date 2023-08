Nationalspielerin Gwinn feiert Comeback beim FC Bayern

Handball

Was für ein Vorgeschmack auf den Start der Handball-Bundesliga! Meister THW Kiel ist am Mittwoch mit einem wahren Supercup-Thriller in die Saison gestartet, den die Zebras gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Siebenmeterwerfen mit 37:36 (33:33, 16:16) für sich entscheiden konnten. THW-Held des Abends war Torwart Tomáš Mrkva mit zwei Paraden im Siebenmeterwerfen.