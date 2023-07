Magath: Diese Personalie ist für Bayern noch wichtiger als ein Kane-Transfer

Der FC Bayern durchlebt einen turbulenten Transfer-Sommer. Raphael Guerreiro, Konrad Laimer und Min-jae Kim sind bereits gekommen. Der Poker mit Tottenham Hotspur um einen möglichen Transfer von Harry Kane zieht sich dagegen bereits seit Wochen. Der Star-Stürmer soll das Königsziel der Münchner für den Angriff sein und wäre der prominenteste Zugang des Sommers. Für Trainer-Ikone Felix Magath gibt es aber dennoch eine Personalie, die für die Münchner von größerer Bedeutung ist.

Wie Magath im Interview mit Sky erklärte, sei die Rückkehr des nach einem Unterschenkelbruch noch immer nicht ganz fitten Manuel Neuer noch wichtiger für den Erfolg des FCB als ein möglicher Kane-Coup. “Neuer würde den Bayern wieder Stabilität geben, was nicht die Aufgabe eines Harry Kane wäre”, meint Magath. “Kane muss vorne die Tore machen und ist von seinen Mitspielern abhängig, während Neuer als der Mann, der hinten dirigiert und stabilisiert am bedeutendsten für die Mannschaft ist.” Mit Blick auf die abgelaufene Saison, in der die Bayern der Borussia Dortmund erst am letzten Spieltag die Schale aus den Händen rissen, fügte Magath an: “Ich bin überzeugt, dass wir den FC Bayern vergangene Saison ganz anders gesehen hätten, wenn Manuel Neuer fit geblieben wäre.”

Kane wichtig für internationalen Erfolg

Dennoch wäre auch Harry Kane für Magath eine klare Verstärkung, die die Bayern “auch international wieder nach vorne bringen kann.” Ein Stürmer wie Kane, “der über so lange Zeit so viele Tore für Tottenham geschossen hat, ist natürlich von absolutem internationalem Spitzen-Niveau.”

In der kommenden Spielzeit erwartet Magath, der zwei seiner drei Bundesliga-Titel als Trainer mit dem FC Bayern feierte, dass der FCB wieder der klare Taktgeber wird. “Die Bayern werden wohl auch in der kommenden Saison Meister. Man darf die schlechte Rückrunde nicht als Maßstab nehmen, denn ich glaube, dass das Problem durch die WM im Winter bedingt war”, führte Magath aus.