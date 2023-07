Kim erklärt Bayern-Wechsel: „Traum eines jeden Fußballers“

Was in den Medien bereits seit Wochen als sicher galt, ist nun offiziell. Der FC Bayern hat sich mit Min-Jae Kim verstärkt. Für den Südkoreaner beginnt damit ein neues Kapitel, in seiner Karriere. „Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln“, ließ sich der Innenverteidiger in der Klub-Mitteilung zitieren.

Für Kim war der Austausch mit den Bayern-Verantwortlichen von großer Bedeutung bei seiner Transfer-Entscheidung. „In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist.“ Mit dem Klub will der 26-Jährige, der mit Neapel in der abgelaufenen Saison die italienische Meisterschaft feierte, Großes erreichen. „Mein erstes Ziel ist es, viele Spiele zu machen. Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen.“

Gut möglich, dass Kim bereits auf der anstehenden Asien-Tour sein Debüt für seinen neuen Klub geben wird. Laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wird Kim „sofort voll in die Vorbereitung einsteigen“ können. Während dem Trip treffen die Münchener mit Manchester City (26. Juli) und dem FC Liverpool (2. August) auf hochklassige Gegner.

Nicht erst seit dem Abgang von Lucas Hernández, der zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, galt Kim als Transferkandidat bei den Münchenern. Das Interesse am letztjährigen Serie-A-Verteidiger des Jahres war ein schlecht gehütetes Geheimnis. Die Münchener machten bei dem Transfer von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, wodurch Kim Neapel für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen durfte. Diese soll bei knapp 50 Millionen Euro liegen. Der 1,90 Meter große Hüne hat in München einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wird künftig mit der Rückennummer drei auflaufen.