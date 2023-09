Ex-Chelsea-Kaderplaner wird beim FC Bayern gehandelt

Kostenfrei bis 17:45 Uhr lesen

Kriminalpolizei ermittelt

In Rendsburg sind Angehörige zweier Familien am Freitag vor einer Schule aufeinander losgegangen. Wie die Polizei am Montag bestätigte, waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Kriminalpolizei ermittelt.