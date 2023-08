Hamann sieht „Macht-Vakuum“ beim FC Bayern - Kritik auch an Tuchel

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht kurz vor dem Saisonstart und unter dem Eindruck der 0:3-Niederlage im DFL-Supercup gegen RB Leipzig offenbar ein Führungsproblem beim FC Bayern München - auch mit Blick auf Trainer Thomas Tuchel. „Bei den Bayern läuft einiges in die falsche Richtung. Wer führt und unterstützt eigentlich Thomas Tuchel? Welche sportliche Leitung sagt ihm, dass er nicht immer öffentlich eins zu eins erzählen soll, was er gerade denkt?“, sagte Hamann in einem Interview der Leipziger Volkszeitung (LVZ+), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört. Hamann fügte hinzu: „Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge sind nicht im Tagesgeschäft vor Ort, Christoph Freund fängt erst im September an. Dieses Macht-Vakuum ist absolut schädlich für die Bayern.“

Ehrenpräsident Hoeneß und der nach dem Ende der vergangenen Saison in den Aufsichtsrat berufene frühere Vorstandschef Rummenigge sind aktuell mit in die Kaderplanung mit eingebunden, haben aber keinen Posten in der sportlichen Führung inne. Der von RB Salzburg verpflichtete neue Sportdirektor Freund tritt sein Amt in München im September an.

Hamann über Tuchel-Aussagen: „Mehrfach übertrieben“

Hamann übte zudem Kritik an der Kommunikation von Tuchel. „Ich liebe offene Worte, aber für meinen Geschmack hat es Tuchel mehrfach übertrieben“, sagte der mittlerweile als TV-Experte tätige Ex-Profi über den Ende März als Nachfolger von Julian Nagelsmann installierten Bayern-Coach, der in den vergangenen Monaten positiv wie negativ mit extremen Äußerungen über seine Mannschaft für Aufsehen gesorgt hatte. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City im April betonte Tuchel trotz einer 0:3-Niederlage, er habe sich an jenem Abend „ein bisschen schockverliebt“ in seine Mannschaft. Nach der jüngsten Pleite im Supercup indes gab sich der Trainer überraschend offen ratlos, räumte ein, für den schwachen Auftritt seiner Elf keine Erklärung zu haben.

Auch Tuchels öffentliche Aussagen rund um die Rolle von Mittelfeld-Stratege Joshua Kimmich haben Hamann nicht gefallen. Es sei „keine gute Idee, einem hochverdienten Spieler wie Joshua Kimmich die Eignung für die Sechser-Position abzusprechen.“ Zwar sei er mit dem Coach einer Meinung, dass Kimmich seine Rolle „defensiver interpretieren“ könne. „Aber als Trainer muss ich meinen Kapitän stärken, darf ihn nicht schwächen. Was denken Kimmichs Kollegen wohl gerade? Der Jo spielt nur auf der Sechs, weil wir gerade keinen Anderen haben?“, ergänzte Hamann, zu Beginn seiner Karriere selbst Bayern-Profi.

Tuchel wünscht sich für das zentrale Mittelfeld einen zusätzlichen Zugang, der sich hauptsächlich über defensive Aufgaben und - anders als Kimmich oder seine Teamkollegen Leon Goretzka und Konrad Laimer - weniger über die Gestaltung des Angriffsspiels definiert. Als Kandidat galt im Frühsommer der englische Nationalspieler Declan Rice, der letztlich jedoch für eine Ablösesumme von mehr als 110 Millionen Euro innerhalb der Premier League von West Ham United zu Vizemeister FC Arsenal wechselte.