Offiziell: Lucas Hernández verlässt FC Bayern und wechselt zu PSG

Der Transfer-Poker um Lucas Hernández ist beendet. Der französische Abwehrspieler verlässt den FC Bayern München und wechselt zur neuen Saison in seine Heimat zum nationalen Meister Paris Saint-Germain. Dies gaben die Franzosen und der Bundesligist am Sonntag bekannt. Bei PSG erhält Hernández einen Vertrag bis 2028. Der Kontrakt des 27-Jährigen in München lief noch bis 2024. Somit hatte der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer wohl letztmals die Möglichkeit, für den wechselwilligen Verteidiger eine respektable Ablösesumme zu erzielen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll diese bei 50 Millionen Euro liegen. Dies wäre die höchste Summe, die der FCB je bei einem Verkauf eines Spielers erzielt hat.

Hernández war 2019 für die klubinterne Rekordablösesumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt. Für die Bayern bestritt er wettbewerbsübergreifend 107 Partien, in denen ihm zwei Treffer und acht Assists gelangen. Mehrfach wurde er durch Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt hatte ein Kreuzbandriss, den er sich im ersten WM-Gruppenspiel mit Frankreich gegen Australien (4:1) Ende vergangenen Jahres zugezogen hatte, Hernández monatelang außer Gefecht gesetzt.

Mit den Bayern wurde Hernández unter anderem vier Mal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und 2020 Champions-League-Sieger. Mit Frankreich wurde er 2018 Weltmeister, bislang absolvierte er 33 Länderspiele. Auch sein künftiger Klub definiert sich über Titel. Die katarischen PSG-Bosse erhoffen sich vor allem in der Königsklasse den großen Wurf, der auch in der abgelaufenen Spielzeit unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Christophe Galtier ausgeblieben war. Nach zwei Niederlagen (0:1, 0:2) war bereits im Achtelfinale Endstation für das Pariser Star-Ensemble - ausgerechnet gegen den FC Bayern.

Neuer Trainer bei PSG ist der Spanier Luis Enrique, der sich bereits über einige Neuzugänge neben Hernandez freuen darf. Der Top-Klub gab bereits die Verpflichtungen von Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte und Lee Kang-in bekannt.