Matthäus warnt Bayern-Trainer: „Tuchel hat noch keine Mannschaft geformt“

Kripo ermittelt

Feuer in Fockbek: Lauter Knall, dann stand die Lagerhalle eines Gemüsehofs in Flammen

Rund 70 Einsatzkräfte haben am Sonntag ein Feuer in Fockbek gelöscht: Warum der Brand in der Lagerhalle eines Gemüsehofs ausgebrochen war, ist noch unklar. Zeugen zufolge waren vor Ausbruch des Feuers laute Knalle zu hören. Die Kripo ermittelt.