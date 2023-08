Bericht über Strategiewechsel: FC Bayern legt Ulreich-Rolle fest

Der FC Bayern hat offenbar auf der Suche nach einem neuen Torwart einen Strategiewechsel vorgenommen. Wie die Bild berichtet, soll der bisherige Ersatztorwart Sven Ulreich bis zur Genesung von Manuel Neuer als Stammkeeper des Rekordmeisters fungieren. Eine neue Nummer 1 werde nicht mehr gesucht, heißt es weiter. Dies sei das Ergebnis einer Sitzung des inoffiziellen Transfer-Ausschusses um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Ex-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge und Trainer Thomas Tuchel.

Intern sei man mit den bisherigen Leistungen von Ulreich in der Saisonvorbereitung und beim Supercup gegen RB Leipzig (0:3) zufrieden, so dass nunmehr lediglich ein Ersatzmann für den 35 Jahre alten Ex-Hamburger gesucht werde, der vor zwei Jahren nach einem Intermezzo an der Elbe wieder an die Säbener Straße zurückkehrte und bisher 87 Spiele für den FCB absolvierte.

Auf der Suche nach einer neuen Stammkraft zwischen den Pfosten hatte sich der FC Bayern in den vergangenen Wochen einige Absagen eingehandelt. Der von Dreesen im Rahmen der Vorstellung von Top-Stürmer Harry Kane namentlich genannte Wunschkandidat Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea hatte sich nach der schweren Verletzung von Real Madrids Stammtorwart Thibaut Courtois den „Königlichen“ angeschlossen und dem FCB abgesagt. Yassine Bounou vom FC Sevilla soll vor einem Transfer zum saudischen Verein Al-Hilal stehen, die Münchner sollen sich Medienberichten zufolge ob der hohen Ablöseforderungen Sevillas aus dem Poker zurückgezogen haben.

FC Bayern: Youngster Hülsmann fungierte zuletzt als Ulreich-Backup

Als weitere Kandidaten galten zuletzt Stefan Ortega von Manchester City (den Trainer Pep Guardiola aber nicht ziehen lassen will) und Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam, der sich allerdings schwerer verletzt hatte und vorerst ausfällt. Auch Ex-Manchester-United-Torwart David de Gea galt als Option, der Spanier verdiente im Old Trafford allerdings üppig und wäre entsprechend teuer.

Der FC Bayern startet am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) in die neue Saison. Neben Ulreich steht derzeit kein weiterer fitter Torwart im Bayern-Kader, Ersatzmann Ulreichs ist bis auf weiteres der 19 Jahre alte Tom Ritzy Hülsmann, der eigentlich die Nummer 1 bei der zweiten Mannschaft des FCB in der Regionalliga Bayern ist. Yann Sommer (Inter Mailand) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart, Leihe) hatten die Bayern in diesem Sommer abgegeben. Neuer ist nach seinem Unterschenkelbruch in der Winterpause noch nicht wieder fit.