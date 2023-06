Transfer-Vollzug naht: Guerreiro laut Medien zum Medizincheck des FC Bayern eingetroffen

Der Vollzug des Wechsels von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund zum FC Bayern München rückt immer näher. Der 29-jährige Portugiese traf laut Sky und Bild am Donnerstagmorgen zum Medizincheck ein. Den Wechsel des Europameisters von 2016 hatten zuvor schon Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer bestätigt, auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich zu dem nahenden Transfer bereits geäußert. Die genannten Medien zeigten am Donnerstagvormittag auch Bilder von Guerreiro auf dem Beifahrersitz eines Autos - offenbar an der Seite eines Klub-Mitarbeiters.

Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, hatte nach Saisonende seinen Abschied vom BVB verkündet und war vom Klub nach dem Saisonfinale auch verabschiedet worden. Der 29-Jährige ist ablösefrei zu haben und arbeitete beim BVB bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Er soll in München einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben.

Der Zugang von Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig ist bereits offiziell. Seit Tagen gibt es zudem Berichte über das Interesse der Münchener an weiteren Spielern. Genannt werden unter anderem der südkoreanische Innenverteidiger Min-jae Kim vom italienischen Meister SSC Neapel oder Nationalstürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Die Bayern hatten nach einer insgesamt enttäuschenden Saison zuletzt dank eines 2:1-Erfolgs beim 1. FC Köln den elften Meistertitel in Folge errungen, waren aber als Tabellenzweiter in den letzten Bundesliga-Spieltag gestartet und profitierten von einem 2:2-Patzer von Spitzenreiter Dortmund gegen Mainz 05.