Abwehrprobleme beim FC Bayern: Tuchel bestätigt einen Ausfall gegen Leipzig

Nach dem Pokalsieg bei Drittligist Münster mit der Not-Innenverteidigung bestehend aus Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui und Mittelfeldspieler Leon Goretzka kann Thomas Tuchel beim Bundesliga-Topspiel des FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) bei Verfolger RB Leipzig wahrscheinlich wieder auf seine arrivierten Kräfte Dayot Upamecano und Min-jae Kim bauen. „Wenn alles so bleibt, können sie im Kader sein. (...) Ich hoffe, dass es so ist, so ganz kann ich es noch nicht bestätigen, aber die Tendenz geht dahin, dass sie verfügbar sein werden“, sagte Tuchel mit Blick auf das Abschlusstraining am Freitag „unter Vorbehalt“.

Kim und Upamecano waren bereits am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz dabei gewesen. „Die Intensität war nicht sehr hoch“, sagte Tuchel über die Einheit im Anschluss an das Pokalspiel.

Das Duo habe gemeinsam mit Thomas Müller anschließend zu dritt ein individuelles Training absolviert, „wo wir die Intensität jeweils ein bisschen hochgefahren haben“, so Tuchel weiter. Eine negative Reaktion hätten die Spieler darauf körperlich nicht gezeigt, weshalb er die Hoffnung habe, dass Kim, Upamecano und Müller gegen RB in den Kader rücken. Tuchel schränkte jedoch ein: „Ich kann es immer noch nicht zu 100 Prozent bestätigen.“ Am Freitag haben die Münchner ihr Abschlusstraining.

De Ligt und Gnabry fehlen bei RB

De Ligt, der am vergangenen Samstag beim 7:0 gegen den VfL Bochum einen Schlag auf das Knie bekommen hatte, verpasste die Einheit, bei der Weltmeister Manuel Neuer erstmals seit August wieder im Mannschaftstraining dabei war. Er wird genau wie Serge Gnabry, der nach seinem Unterarmbruch wochenlang nicht zur Verfügung stehen wird, gegen Leipzig fehlen.

Dass zwei seiner Abwehrrecken voraussichtlich wieder dabei sind, wird Tuchel mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Zwar hatten Mazraoui und Goretzka ihre Sache beim 4:0 in Münster gut gemacht, der Drittliga-Neuling hatte gegen den Rekordmeister offensiv allerdings auch kaum etwas bewerkstelligt. Die spritzige RB-Offensive um Shootingstar Xavi Simons sowie die Neuzugänge Benjamin Sesko und Lois Openda ist natürlich ein anderes Kaliber.