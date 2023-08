Nicht nur Kane: Die vier größten Bayern-Baustellen vor dem Saisonstart

Zumindest die Testspiel-Ergebnisse stimmen. Am Montagabend kam der FC Bayern in seinem fünften und letzten Vorbereitungsspiel vor dem Ernstfall zu einem 4:2 gegen die AS Monaco. Es war der vierte Sieg. Einzig gegen Champions-League-Gewinner Manchester City gab es auf der Asienreise ein 1:2. Also alles in Butter beim Rekordmeister? Irgendwie nicht so richtig. Vor dem DFL-Supercup am Samstag gegen RB Leipzig wabern reichlich ungelöste Probleme durch die Klubzentrale an der Säbener Straße. Ein Blick auf die vier größten Baustellen.

Der Poker um Harry Kane

Eigentlich wollten die Bayern und wohl auch der englische Nationalmannschaftskapitän den Deal bis zum Pflichtspiel-Start am kommenden Wochenende unter Dach und Fach bringen. Problem: Tottenham Hotspur hat andere Vorstellungen - sowohl beim Timing als auch bei der Ablösesumme. Mit drei Angeboten blitzte der FCB inzwischen beim englischen Premier-League-Klub ab. Der Ausgang des schon Monate andauernden Pokers scheint offener denn je. Die Münchner sind wohl bereit, sämtliche finanzielle Schmerzgrenzen außer Acht zu lassen. Von einem 200-Millionen-Euro-Paket für Ablöse und Gehalt war zuletzt die Rede.

Doch selbst dies scheint nicht zu genügen. Auch Tottenham weiß: Die Bayern stehen unter Zugzwang. Der Mittelstürmer-Markt ist im höchsten Regal nicht gerade prall gefüllt. Und ob die Münchner einen Plan B zu Kane in der Tasche haben, scheint zunehmend fraglich. Im derzeitigen FCB-Kader sind der verletzungsanfällige Routinier Eric Maxim Choupo-Moting (34) und der 18-jährige Mathys Tel die einzigen Kräfte, die im Angriffszentrum zu Hause sind. Eine Besetzung, die sich schon in der vergangenen Saison als untauglich für das Erreichen höchster Ziele herausstellte.

Von einem anderen England-Star handelten sich die Bayern indes bereits eine Absage ein. Außenverteidiger Kyle Walker entschied sich gegen einen Wechsel nach München und wird bei Manchester City bleiben.

Manuel Neuer und die Torwart-Frage

Auch bei diesem Punkt kommt man um den Begriff „eigentlich“ kaum herum. Schließlich vertrauten die Bayern - eigentlich - darauf, dass Manuel Neuer nach seinem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch pünktlich zum Saisonstart wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Daraus wird höchstwahrscheinlich nichts. Die Bild berichtete sogar, dass sich das Comeback des Nationaltorhüters bis 2024 verzögern könnte. Sollte dies so kommen, würde der FCB personell in die gleiche Situation geraten, wie unmittelbar nach Neuers Verletzung. Damals wie heute wäre Sven Ulreich die einzige Alternative - der man eine längere Vertretung des Stammkeepers in der vergangenen Saison nicht zutraute.

Folglich war Yann Sommer als Neuer-Ersatz verpflichtet worden. Dieser zog mittlerweile jedoch zu Inter Mailand weiter. Alexander Nübel wurde ein weiteres Mal verliehen und hütet in der kommenden Saison den Kasten des VfB Stuttgart. Nun sondieren die Bayern den Torwart-Markt und werden fast täglich mit neuen Kandidaten in Verbindung gebracht. Sollte es tatsächlich (übergangsweise) eine neue Nummer eins brauchen, müsste der Keeper sofort funktionieren. Zeit zur Eingewöhnung hätte er aufgrund des nahenden Saisonstarts nicht.

Die Sechser-Debatte

Auch hier war manches - man ahnt es schon - eigentlich anders gedacht. Declan Rice sollte kommen. Ein Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel, der die Sechser-Position vornehmlich defensiv interpretiert sehen möchte und dies wiederholt zum Ausdruck brachte. Rice kam nicht. Der Engländer blieb auf der Insel und wechselte für 116 Millionen Euro von West Ham United zum FC Arsenal. Somit erfüllt keiner der Sechser im aktuellen Kader das von Tuchel geforderte Profil. Das machte der Coach auf der Asienreise noch einmal deutlich. Joshua Kimmich versuchte indes, die Debatte im Keim zu ersticken und betonte, dass er die Rolle ausfüllen könne.

Ob sich die Bayern dennoch um eine neue Kraft für die Mittelfeldzentrale bemühen, ist unklar. Der nach der Rice-Absage gehandelte Edson Alvarez ist vom Markt und wird sich West Ham anschließen. Vieles dürfte nun davon abhängen, wie der Klub mit Leon Goretzka plant. Der Nationalspieler passt von seiner Anlage offenbar nicht so recht in Tuchels Strategie. Sollte Goretzka gehen, wäre das Konto noch ein wenig voller und ein Platz im Kader frei. Im Falle einer Neuverpflichtung müsste diese im laufenden Spielbetrieb integriert werden. Kein ideales Szenario.

Die Verletzten

Neuer ist nicht der einzige Profi, der den Bayern zuletzt Sorgen bereitete. Zugang Raphael Guerreiro zog sich vor rund zwei Wochen einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu und steht vorerst nicht zur Verfügung. Der vom Erzrivalen Borussia Dortmund verpflichtete Portugiese musste wegen der Verletzung schon auf die Asienreise der Bayern verzichten. Auch Thomas Müller (Hüftprobleme) und Choupo-Moting (Knieverletzung) standen während der Promo-Tour nicht zur Verfügung und verpassten große Teile der Vorbereitung. Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist offen.