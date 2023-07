Mazraoui-Berater sondieren den Markt: Bayern erteilt Freigabe unter einer Bedingung

Um den FC Bayern ranken sich nicht nur zahlreiche Gerüchte zu potenziellen Neuzugängen, auch auf der Abgangsseite werden diverse Namen diskutiert. So auch der von Noussair Mazraoui, der auf eine durchwachsene Debüt-Saison in München zurückblickt. Laut Kicker ist das Beraterteam des Marokkaners dabei, den Markt zu prüfen.

Grund für die Ausschau nach potenziellen neuen Klubs, die sich offenbar vor allem auf Italien und Spanien konzentriert, ist demnach das Münchener Bemühen um eine Verpflichtung von Kyle Walker. Mit dem Rechtsverteidiger von Manchester City soll der FC Bayern sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, hieß es bereits Mitte Juni. Der 33-Jährige, dessen Vertrag beim englischen Meister noch ein Jahr läuft, könne sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen.

FC Bayern: Mazraoui darf gehen, wenn Walker kommt

Der siebeneinhalb Jahre jüngere Mazraoui war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gekommen und sollte eigentlich die langjährige Baustelle auf der rechten Abwehrseite schließen. Nachdem er sich bis zur WM-Pause allmählich einen Stammplatz erspielt hatte, wurde er durch eine Herzbeutelentzündung zurückgeworfen und musste mehrere Monate aussetzen.

Im Anschluss haderte er mit seiner Situation, gab an, enttäuscht zu sein und keine Perspektive zu sehen. Zum Saisonende spielte er sich unter Trainer Thomas Tuchel jedoch erneut fest, stand in den letzten fünf Saisonspielen jeweils in der Startelf und wusste so sehr zu überzeugen, dass der mittlerweile entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic einem Wechsel eine klare Absage erteilte hatte: „Wenn man sieht, was auf dem Außenverteidigermarkt los ist, sind wir froh, ihn zu haben. Große Klasse.“ Doch Salihamidzic ist beim FC Bayern mittlerweile Vergangenheit - so wie bald auch Mazraoui? Im Kicker heißt es, sollte der Walker-Deal klappen, dürfte der 25-Jährige den Klub verlassen.

















