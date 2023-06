FC Bayern nimmt offenbar neuen englischen Mittelfeld-Kandidaten ins Visier

In den Spekulationen um eine namhafte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld des FC Bayern wird ein neuer Name gehandelt. Wie die Bild berichtet, befindet sich nun auch der englische Nationalspieler Kalvin Phillips auf der Kandidatenliste der Münchner. Der 27-Jährige steht zwar noch bis 2028 bei Manchester City unter Vertrag, konnte sich in der zurückliegenden Triple-Saison des Klubs aber nicht wie erhofft in Szene setzen. Wie Trainer Pep Guardiola mit dem Abräumer künftig plant, ist offen.

Ein anderer Transfer könnte die Lage für Phillips weiter verkomplizieren. Dem Vernehmen nach soll City nun auch in das Werben um Declan Rice von West Ham United eingestiegen sein. Der 24-Jährige, der auch bei den Bayern gehandelt worden war und zuletzt schon als nahezu sicherer Zugang beim FC Arsenal galt, würde den Konkurrenzkampf bei einem Wechsel nach Manchester auch für Phillips weiter erhöhen. Beide Spieler sind auf ähnlichen Positionen zu Hause.

Kalvin Phillips: Schulterverletzung sorgt für Horror-Start bei City

Bei City hatte Philipps vor rund einem Jahr einen katastrophalen Start erlebt. Nachdem der Klub im vergangenen Sommer rund 49 Millionen Euro für seine Dienste an Leeds United überwiesen hatte, zog er sich kurz nach Saisonbeginn eine Schulterverletzung zu, die ihn monatelang außer Gefecht setzte. So kam der Antreiber auf lediglich zwölf Premier-League-Einsätze. Sein aktueller Marktwert wird von transfermarkt.de auf 32 Millionen Euro taxiert.