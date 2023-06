Bericht: Bayern hat Interesse an spanischem Nationalspieler

Beim FC Bayern München nehmen die Bewegungen im Kader weiter an Fahrt auf. Auch in der Abwehrkette sieht es nach Veränderungen aus, da sowohl Lucas Hernández als auch Benjamin Pavard ihre Wechselabsichten hinterlegt haben sollen. Im Fall der Fälle müssten also gleich zwei Defensivspezialisten ersetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Suche nach Alternativen schauen sich die Münchner nun offenbar auch in La Liga und konkret beim FC Villarreal um. Dort ist Pau Torres die Konstanz in Person. Mittlerweile kommt der 26-Jährige auf 23 Länderspiele für Spanien und ist seit vielen Jahren in Villareal gesetzt. Bis auf eine einjährige Leihe zum FC Malaga läuft der 1,91-Mann bereits seit seiner Jugend für das „gelbe U-Boot“ auf.

Bayern soll auch bei der SSC Neapel angeklopft haben

Der Marktwert des Verteidigers wird auf 45 Mio. Euro taxiert. Zum Vergleich: Für Hernández, den Torres nominell eins zu eins ersetzen könnte, legten die Bayern vor vier Jahren satte 80 Mio. Euro auf den Tisch. Laut Sport1 seien die Münchener bereits im Austausch mit dem Torres-Management und hätten das Interesse hinterlegt. Die vertragliche Ausgangssituation ist identisch zu Pavard und Hernández, denn der Vertrag von Torres läuft 2024 aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein weiterer Kandidat für die möglicherweise vakanten Verteidiger-Positionen könnte der südkoreanischen Nationalverteidiger Kim Min-jae sein. Wie Sky berichtete, hat der FC Bayern beim SSC Neapel sein Interesse hinterlegt.