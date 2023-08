Inter-Trainer bestätigt Interesse an Pavard: „Sicherlich ein Ziel“

Inter Mailand ist offiziell in den Poker um Benjamin Pavard eingestiegen. Am Freitag machte Inter-Coach Simone Inzaghi das Interesse des Champions-League-Finalisten der Vorsaison am Abwehrspieler des FC Bayern öffentlich. „Sicherlich ist er ein Ziel, aber nicht das einzige“, sagte der Ex-Nationalspieler vor dem Saisonauftakt seines Teams in der Serie A. Den Mailändern fehle ihrem Trainer zufolge „ein Rechtsverteidiger, der nicht leicht zu finden ist“, so Inzaghi weiter. Er brauche Konkurrenz, um die Intensität im Training zu erhöhen.

Konkurrenz durch einen Transfer von Pavard? Die Italiener hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Vortag den Bayern 25 Millionen Euro als Ablöse für den französischen Nationalspieler geboten. Die Bayern-Bosse würden jedoch mindestens 30 bis 35 Millionen Euro fordern, hieß es. Laut Bild hatte Pavard Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einem persönlichen Gespräch seinen Wechselwunsch mitgeteilt.

Der sowohl in der Innenverteidigung als auch als rechter Verteidiger einsetzbare Pavard besitzt in München noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Trainer Thomas Tuchel schätzt die Vielseitigkeit des Franzosen. Während der Pressekonferenz zum Saisonstart betonte der Coach, dass er nichts von einem Wechselwunsch Pavards wisse.