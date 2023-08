Einigung im Pavard-Poker steht offenbar bevor: Ersatz aus den Niederlanden?

Im Poker um die Dienste von Verteidiger Benjamin Pavard befindet sich Inter Mailand offenbar in einer erfolgsversprechenden Position. Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge steht der italienische Spitzenklub kurz vor der Einigung mit dem FC Bayern München. Demnach hätten die Mailänder ihr ursprüngliches Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro um drei weitere Millionen zuzüglich weiterer fünf Millionen an Bonuszahlungen nachgebessert. Da die Bayern offenbar bei einer 30-Millionen-Offerte schwach werden sollen, stünde zwischen den Vorstellungen beider Klubs nunmehr eine vergleichsweise geringe Differenz.

Wie es weiter heißt, könnte der Transfer des 27 Jahre alten Franzosen zeitnah finalisiert werden. Die Klub-Verantwortlichen der Italiener seien optimistisch, dass die Verhandlungen erfolgreich über die Bühne gehen werden. Zuletzt hatte Trainer Simone Inzaghi bereits das Interesse am Abwehrspieler des FC Bayern bestätigt.

Der sowohl in der Innenverteidigung als auch als rechter Verteidiger einsetzbare Pavard besitzt in München noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Zuletzt war der wechselwillige Nationalspieler neben Inter mit Premier-League-Klub Manchester United in Verbindung gebracht worden. Auch die „Red Devils“ seien noch nicht gänzlich aus dem Rennen.

FC Bayern: Pavard-Ersatz aus den Niederlanden?

Beim FC Bayern könnte ein Pavard-Abschied das Personalkarussell weiter ankurbeln. Denn: Die Münchner hatten in Josip Stanisic erst am Sonntag einen Defensivspieler abgegeben. Der Kroate läuft nun für ein Jahr auf Leihbasis für Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen auf. Laut der Münchner tz soll der Niederländer Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam eine Rolle spielen, sollte Pavard den Klub tatsächlich verlassen. Der 23-Jährige ist noch bis 2025 an den niederländischen Erstligisten gebunden und kann sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Sein Marktwert: 25 Millionen Euro (transfermarkt.de).