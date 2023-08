Welche Stars als Pavard-Nachfolger bei Bayern gehandelt werden

Die Spekulationen um die Zukunft von Verteidiger Benjamin Pavard halten sich bereits seit Wochen, der Defensivspieler wünscht sich einen Wechsel zu Inter Mailand. Und: Der italienische Spitzenklub hat dem FC Bayern im Transferpoker nun Berichten zufolge eine Frist gesetzt. Wie unter anderem der Transfer-Experte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky berichten, müssen die Verhandlungen bis diesen Dienstag um 15 Uhr abgeschlossen sein. Ansonsten würden sich die Italiener nach Alternativen auf dem Markt umsehen. Der als Innen- und rechter Außenverteidiger einsetzbare Pavard will den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen. Am Montag trainierte er noch mit dem Team an der Säbener Straße.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab sich optimistisch, bis zum Ende der Transferperiode an diesem Freitag eine Lösung zu finden und „die Thematik abzuschließen“. Inter will aber offenbar vor Freitag eine Entscheidung und drängt auf einen Abschluss. Die Mailänder sollen bereit sein, für den französischen Nationalspieler ein Jahr vor dessen Vertragsende rund 28 Millionen Euro Ablöse plus Boni zu zahlen. Der FC Bayern muss bereits vorsorglich Ersatz suchen. Welche Kandidaten werden bei den Münchnern gehandelt? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Trevoh Chalobah (FC Chelsea)

Der Name von Trevoh Chalobah hält sich im Umfeld des deutschen Rekordmeisters am hartnäckigsten. Doch die Verhandlungen rund um den 24 Jahre alten Verteidiger von Premier-League-Klub FC Chelsea gestalten sich offenbar schwierig. Eine erste Offerte der Münchner für eine Leihe sollen die Londoner Medienberichten zufolge abgelehnt haben. Die „Blues“ sollen eher an einem Verkauf interessiert sein. Der englische Defensivmann steht noch bis 2028 bei den „Blues“ unter Vertrag, ist laut dem Portal transfermarkt.de derzeit 18 Millionen Euro wert. Der 1,92-Meter-Hüne hatte bereits die Jugendmannschaften in Chelsea durchlaufen und unter anderem Leih-Stationen bei Ipswich Town, Huddersfield und dem FC Lorient gemacht. Für die Profimannschaft Chelseas kommt er inzwischen auf 63 Pflichtspiele (vier Tore, eine Vorlage). Aktuell laboriert Chalobah an Oberschenkelproblemen.

Pierre Kalulu (AC Mailand)

Wie auch Pavard ist Kalulu in der Defensive flexible einsetzbar. Bei Milan kam er als Rechts- und Innenverteidiger zu insgesamt 46 Pflichtspielen in der vergangenen Saison. In dieser Serie hat der französische U21-Nationalspieler wohl einen schweren Stand – Kapitän Davide Calabria ist rechts gesetzt, in der Mitte haben der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw und der englische Nationalspieler Fikayo Tomori die Nase vorne. Bayern plant wohl eine Leihe mit Kaufoption. Als Ablöse nach einem Jahr werden 25 bis 30 Millionen Euro in italienischen Medien genannt.

Sacha Boey (Galatasaray Istanbul)

Der Rechtsverteidiger des türkischen Top-Klubs steht offenbar noch in diesem Transferfenster vor dem Absprung. Neben dem FC Bayern sollen auch Eintracht Frankfurt und Klubs aus der Premier League am 22 Jahre alten Franzosen interessiert sein. Boey kann als Rechts- und Linksverteidiger auflaufen. Bei Gala besitzt er noch einen Vertrag bis Sommer 2025, als Ablösesumme stehen 15 Millionen Euro im Raum.

Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam)

Laut der Münchner tz soll auch der Niederländer Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam eine Rolle in den Planungen des FC Bayern spielen, sollte Pavard den Klub verlassen. Der 23-Jährige ist noch bis 2025 an den niederländischen Erstligisten gebunden und kann sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Sein Marktwert: 25 Millionen Euro (transfermarkt.de). Das Problem: Die Niederländer rufen offenbar eine hohe Ablösesumme auf. Laut dem Telegraaf will Feyenoord rund 40 bis 50 Millionen Euro für seinen Stammspieler – wohl zu viel aus Sicht der Bayern. Ergebnis: offen. In Rotterdam würde man nur ungern auf Geertruida verzichten. In drei der ersten vier Pflichtspiele der Saison trug er die Kapitänsbinde.